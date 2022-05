Fani martwią się o Margaret: "NIE WYGLĄDASZ ZDROWO. Mam nadzieję, że badasz się regularnie"

Margaret w show biznesie obecna jest od 2013 roku, gdy podbiła ówczesne listy przebojów hitem "Thank You Very Much". Od tamtej pory Małgorzata Jamroży regularnie eksperymentuje z wizerunkiem. Jakiś czas temu 30-latka zafundowała sobie na głowie kolor niebieski, a od niedawna jest ruda.

Kolejny nowy image Maggie zbiegł się w czasie z nowościami muzycznymi. Kilka dni temu artystka wrzuciła bowiem do sieci nowy utwór, więc w jej mediach społecznościowych nie brakuje publikacji nawiązujących do piosenki o prostym tytule "Cry In My Gucci". Za pośrednictwem TikToka Gosia podzieliła się np. z fanami nagraniem, na którym widzimy, jak tańczy do własnej piosenki.

Dawajcie szalone tance ! Udostępnianko będzie czynione - napisała, zachęcając obserwatorów do publikowania własnych choreografii do utworu.

Pod tiktokiem piosenkarki zaroiło się od komentarzy. Niewiele dotyczyło jednak jej umiejętności tanecznych czy wokalnych, bo znaczna większość komentujących zwracała uwagę na to, że ich idolka nie przypomina samej siebie.

Co się z nią stało?; Ale zmiana; Tak dawno jej nie widziałam, że aż jej nie poznałam; Ale Margaret się zmieniła. Nie wiem, czy to dla niej na lepsze, czy na gorsze, ale nadal ją uwielbiam; Co się stało? Czy to Margaret? - czytamy.

Niektórzy internauci pisali wprost, że widzą, iż artystka wyraźnie schudła i się o nią martwią:

Jaka ona jest szczuplutka, jejku!; Serio to ona? Co ją tak wysuszyło?; Mega schudła!; Wygląda niezdrowo; Nie wyglądasz zdrowo. Mam nadzieję, że wszystko ok i badasz się regularnie - reagują licznie zmartwieni fani.

Przypominamy, że to nie pierwszy raz, gdy słuchacze Małgorzaty niepokoją się jej wyglądem - piosenkarka dość często otrzymuje podobne komentarze, zwłaszcza od momentu, w którym szczerze opisała swoje zdrowie psychiczne.

Też macie wrażenie, że żona KaCeZeta zmizerniała?