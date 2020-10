Margaret pali skręta i wspomina depresję w "The Voice": "Totalnie przypudrowana, a w sercu było najgorzej..."

Aga 1 godz. temu zgłoś do moderacji 376 13 Odpowiedz

Wiecie co, to chore, że to promujecie. Czytają to młode osoby. Palenie na wizji skręta nie jest ok, mówienie, że narkotyki pomagają w uduchowienie, nie jest ok. Co Wy chce w ten sposób przekazać? Jeżeli, to, że dziewczyna jest kompletnie zagubiona, uzależniona, to słabo to wychodzi, bo wychodzi, jakby to co robi było spoko i było jej droga, która obrała na swoje problemy.