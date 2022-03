Margaret ścięła włosy i przefarbowała się NA RUDO! (ZDJĘCIA)

Powtórka z ży... 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Chciałabym ja kiedyś zobaczyć umytą , ubraną młodzieżowo ale ciekawie ,trochę Na skórze trochę opalenizny wyrównanej Płynem z AFPV do jej dziwnie zaniedbanej cery , bez paznokci wiedźmy i tak zrobioną posłuchać jak śpiewa ale moc także na nia patrzec . . Teraz jak ją widzę to myśle ze nawet do reklamy Domestosa tej dziewczyny by nie chcieli . Taka jest prawda drogie forumowiczki . Mam 29 prawie 30 lat wiec więcej widziałam i słyszałam w życiu niż nie jedna z was a doświadczenie życiowe jest nie do zdobycia w liceum albo u Kozminskiego ..