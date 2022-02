RZADKI WIDOK: NATURALNA Margaret spaceruje z mężem w oldskulowej stylizacji, prezentując paletę min (ZDJĘCIA)

gosc 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Ja takie ciuchy nosiłam na początku lat 90. Ale tylko dlatego ze nic sensownego wtedy nie można było kupić na bazarze w mojej mieścinie 😉 wiec sie chodziło w tym co jest. Dla mnie to szok ze teraz dziewczyny robią to sobie z własnej woli