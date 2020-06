Wychudzona Margaret chwali się nowym tatuażem. Fani: "Wyglądasz na WYNISZCZONĄ" (FOTO)

londynek 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Moi synowie nie mają tatuaży, bo im tłumaczyłam, że gdybym to robiła od urodzenia, to mieli by na sobie Reksia, Bolka i Lolka i dziesiątki innych fascynacji. Są dużo starsi od Margaret ale się nie zdecydowali. Ja muszę mieć zmiany więc "noszenie" na sobie czegokolwiek przez lata, nie wchodzi w rachubę. Lubię biżuterię, chustki, paski i to wystarczy. To jest powód że na Joasię Przetakiewicz patrzę z takim zachwytem.