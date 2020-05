Margaret REZYGNUJE z jurorowania w "The Voice of Poland": "Niestety, jest w TVP, więc sobie ODPUSZCZĘ"

Na ten moment wiadomo już, że ruszyły przygotowania do kolejnej edycji The Voice of Poland. I choć według medialnych doniesień program powrócić ma na antenę Telewizji Polskiej jesienią, to nadal jednak nieznany jest skład jurorski. Niedawno Flesz informował, że w fotelu jurora ponownie zasiąść może Edyta Górniak. Teraz natomiast okazuje się, że z udziału w show zrezygnowała Margaret.