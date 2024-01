Margaret W BIKINI wyleguje się na piasku. Fani krótko: "HOT!" (FOTO)

Margaret od lat obecna jest w polskim show biznesie. Na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów. Na rynku zadebiutowała w 2013 roku z piosenką Thank You Very Much, która odbiła się szerokim echem nie tylko w naszym kraju, ale i również poza jego granicami. Piosenkarka znana jest także z charakterystycznego stylu i interesującego wizerunku. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że Margaret jest uważana przez wielu fanów za najbardziej barwną artystkę.