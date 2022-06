Maria Dębska gorzko o nierównych zarobkach aktorów i aktorek: "Zostałyśmy nauczone, że o pieniądzach NIE NALEŻY ROZMAWIAĆ" (WIDEO)

Nikpl 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Ja poszłam po podwyżkę do szefa z całym zespołem same kobiety. On nie decyduje ale przekazał dalej. I pracuje nad tym dział HR. Jesteśmy bardzo ciekawe co zaproponują. 3500 to moje marzenie i nawet coś odłożę wtedy. Jestem wkur.... A w firmie dobrze wiedzą, że nikt nowy nie przyjdzie za kasę jaką my obecnie tam zarabiamy.