Maria Dębska zimno o stosunkach z Marcinem Bosakiem po rozwodzie: "NIE MAMY RELACJI" (WIDEO)

Maria Dębska i Marcin Bosak powiedzieli sobie "tak" w sierpniu 2020 roku. Para pobrała się u progu pandemii, jednak związek nie przetrwał do jej końca. W grudniu 2021 roku, zaledwie półtora roku po ślubie, do mediów dotarła informacja o tym, że Bosak złożył w sądzie papiery rozwodowe.

Wychodzę z założenia, że to, co się mediom daje, że potem musisz za to zapłacić. Jeżeli im dużo dajesz, to potem oni dużo chcą. Ja się staram dużo nie dawać i stawiam te granice w takim miejscu, w jakim czuję i tak jest w każdej sytuacji – uważam, że jak wpuszczę media do swojej przestrzeni życia, to już mi nic nie zostanie i będę się musiała tłumaczyć, wyjaśniać, a tego nie chcę robić i tak też było w tej sytuacji - powiedziała nam Dębska.