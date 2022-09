Maria Dębska opowiada o swoim obecnym życiu: "NIKT do mnie nic nie mówi, mam ciszę"

WWO 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

O! To ma tak samo jak ja. Najlepiej mi żyć samej, nie odczuwam samotności, nie mam potrzeby bliskości czy uczucia, że z problemami łatwiej sobie poradzę we dwoje. Wszystko swietnie sobie ogarniam solo, nie potrzebuję supportu w postaci partnera. Gdybym mogła cofnąć czas nigdy nie zdecydowałabym się na stały związek i dziecko. W ostatecznym rozrachunku to kiepska opcja dla kobiet, ktore mają intensywne, ciekawe życie. Lubię ludzi, lubię się spotykać ale w domu chciałabym być sama. Marzę życiu solo ale miłość i odpowiedzialność za syna nie pozwala mi tak po prostu zostawić dziecka tacie, pożegnać się, odwrocic na pięcie i żyć tak jak mam ochotę - tak jak to robi wielu panów ;). Jedyna "złota rada" która mi na tę okoliczność do głowy przychodzi jest taka, zeby nie ignorowac wewnętrznego instynktu, który Wam mówi, że mąż czy dziecko nie do końca Was przekonują. Ja mialam wątpliwość, partner starał się je rozwiać - jest fajnym i dobrym facetem, przekonywal, ze wszystko będzie ok. Uznałam, że przecież większość kobiet jest ostatecznie zadowolona ze swoich decyzji o rodzinie więc i ja najpewniej będę. Ale wcale nie jestem, wolałabym życie solo, bez nikogo. To kwestia osobowości a nie rozczarowania rzeczywistością bo nic mnie bardzo nie zaskoczyło. Od zawsze jestem typem samotnika, indywidualisty, trochę egoisty (muszę mieć czas dla siebie), tacy ludzie nie są w tradycyjnych związkach szczęśliwi. Chciałabym czasem 5 lat temu wiedzieć o sobie to co teraz wiem ;) Ona mogła się wymiksować że złej decyzji właściwie bezboleśnie.