Maria Dębska po rozwodzie z Marcinem Bosakiem sprawiła sobie nowe mieszkanie: "Po raz pierwszy czuję, że mam własny dom"

To wcale nie jest jasne,bo może być zamierzona lub niezamierzona-gra słów.."Mam własny dom"-trąci materialnym stwierdzeniem POSIADANIA domu-jako mieszkania czy nieruchomości..NA WŁASNOŚĆ!W innym sensie o jaki zapewne pani chodziło,posiadania domu jako docelowego miejsca do życia-u boku męża-lub samej-"mam SWÓJ dom",niekoniecznie w znaczeniu posiadania materialnego,tylko swego szcześliwego miejsca na Ziemi,jako że GNIAZDO to dla człowieka rzecz najważniejsza..Nie jest jasne,jaki status mieszkania dało pani mieszkanie z byłym mężem;czy wprowadziłą się pani do JEGO mieszkania to dawało pani ..świadomość w głębi czaszki-że to mieszkanie to jest JEGO DOM(w sensie JEGO WŁASNOŚC),które to wrażenie,w miarę postępu rozkładu małżeństwa,narastało,że nie jest pani we WŁASNYM domu,ani W SWOIM domu..Teraz,ma pani WŁASNY dom,który jest pani jako własność magerialna-i także,myślę,jako "moje miejsce na Ziemi",własne,bezpieczne i przytulne..To miała pani zapewne na myśli,tylko nienajszczęśliwszzy przymiotnik"własny",mocno tę ..pulę szczęścia-zubożył..