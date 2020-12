Maria Winiarska drwi z artykułu, w którym pomylono ją z córką: "Za 4 miesiące 70-ka... WSZYSTKO MI SIĘ J*BIE" (FOTO)

Takie malutkie sprostowanie... - napisała Winiarska. Różnica między mną a Andrzejem Wroną to nie 29 cm, a 40 cm. I z tego co wiem, nadal moim mężem jest Wiktor... aha i na zdjęciu to moja córka Zofia Zborowska, a nie ja. Ale co ja tam wiem w sumie... za 4 miesiące 70-tka... wszystko mi się j*bie.