"Szanująca prywatność" Zofia Zborowska OPOWIADA O SEKSIE z Andrzejem Wroną. "Poszliśmy do łóżka NA 16. RANDCE"

W sierpniu zeszłego roku Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zaskoczyli fanów publikując w sieci zdjęcia ze swojego ślubu. Celebrytka i sportowiec zadbali o to, by ceremonia odbyła się w tajemnicy przed mediami, po to, żeby później przez długie tygodnie wrzucać fotki z wystawnej uroczystości na swoich instagramowych kontach. "Szanująca prywatność" para, która "stroni od show biznesu" na fali popularności podpisała tez kilka intratnych kontraktów.

Przez wiele randek się tylko całowaliśmy. W opór! Nawet chyba przed utratą dziewictwa tyle nie czekałam. On bardzo chciał mi udowodnić, że nie jestem jego kolejną przygodą. Na szesnastej randce poszliśmy ze sobą do łóżka. Już w pewnym momencie liczyłam, bo myślałam, że może on mnie jak koleżankę do całowania traktuje. Nawet śmiałam się z przyjaciółkami, czy to wszystko na pewno idzie w dobrym kierunku. Ale tak z perspektywy czasu myślę, że budowanie relacji z facetem przed pójściem do łóżka jest czymś tak ważnym i tak pięknym, że potem jak faktycznie trafiamy do tego łóżka, jest to coś przepięknego - wyznała w internetowym programie Janachowskiej.