Zofia Zborowska obdarowuje Andrzeja Wronę ciastkiem w kształcie waginy: "Rozsmakuj się w KOBIECOŚCI" (FOTO)

Darwin 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiecie co? Niektóre pary wpadają w rodzaj psychoz czy tez jakiegoś wtórnego autyzmu, to jest rzecz powszechna na Zachodzie. Ludzie się zachowują tak, jakby tylko ich 2 istniało na świecie. Wydaje mi się, że jak się dobrze dobiorą w parę to po prostu świat zewnętrzny mało ich obchodzi. Ja czasem to widzę w sklepie, rzecz niespotykana w Polsce, faceci nie oglądają się za dupami bo interesują się tylko swoją babą.