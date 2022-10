Mariah Carey pokazała 11-letnią córkę Monroe. Fani zachwycają się podobieństwem: "BLIŹNIACZKI"

Mariah Carey w 2008 roku wyszła za mąż za aktora Nicka Cannona , którego poznała na planie teledysku do "Bye Bye". Wkrótce na świat przyszły bliźnięta pary - Monroe i Moroccan Scott. Kilka lat później mąż piosenkarki wniósł pozew rozwodowy. Mężczyzna nie rozpaczał jednak długo po rozstaniu z divą, bo wielokrotnie łączony był z różnymi kobietami, a media informowały niedawno, że właśnie przyszło na świat jego dziesiąte dziecko, a jedenasta pociecha jest w drodze.

Cannon kilka miesięcy temu był gościem programu "The Hot Tee Talk Show", w którym przekonywał, że Mariah była jego prawdziwą miłością i chętnie by do niej wrócił, gdyby tylko nadarzyła się ku temu sposobność. Pozostałe matki jego dzieci z pewnością były oczarowane tą informacją.