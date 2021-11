Mariah Carey miażdży halloweenowe dekoracje i już zapowiada SEZON ŚWIĄTECZNY... Tęskniliście? (WIDEO)

Nie jest żadną tajemnicą, że w okresie od wiosny do późnej jesieni Mariah Carey , podobnie zresztą jak nasza polska Maryla Rodowicz , zamyka się w komorze kriogenicznej, w której hibernuje długie miesiące. Maryla wybudza się zazwyczaj w okolicach Sylwestra, Mariah natomiast rokrocznie wraca do żywych pierwszego listopada, gdy Halloween ustępuje miejsca przygotowaniom do świąt Bożego Narodzenia .

Za muzyczne tło nagrania posłużył oczywiście największy przebój Carey - All I Want For Christmas Is You. Do dziś piosenka, którą napisano ponoć w kwadrans, zarobiła okrągłe 60 milionów dolarów w samych tylko Stanach Zjednoczonych.