Marian Lichtman tłumaczy, dlaczego w teledysku wstaje z trumny: "Chciałem, żeby BYŁO Z JAJEM"

Marian Lichtman, przyjaciel zmarłego przed czterema miesiącami Krzysztofa Krawczyka, stosunkowo szybko poradził sobie z żałobą po przyjacielu. Najpierw otoczył opieką jego jedynego syna, Krzysztofa Juniora, z którym koncertował na Piotrkowskiej, a potem wpadł na pomysł, że zaangażuje go do własnego teledysku. Zaoferował Krzysztofowi Juniorowi rolę jednego z żałobników idących za trumną w teledysku do piosenki "Wixa" (!). Utwór co prawda jeszcze się nie ukazał, ale Marian Lichtman robi wszystko, by za pomocą teledysku zdobyć pudelkową Żenadę Roku.