Syn Krzysztofa Krawczyka z żalem o pogrzebie ojca: "UNIEMOŻLIWIANO MI DOJŚCIE DO TRUMNY"

WRÓżKA 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Zanim się kogokolwiek skrytykuje , trzeba znać realia . A my nie znamy .Według piszących tutaj -wszyscy mamy prawo do OSOBISTEGO układania relacji rodzinnych , tylko nie Krawczykowie ! Nie był to artysta , który epatował swym życiem rodzinnym i oprócz tego , że kochał żonę , nie wiemy nic. To , że MUSIMY kochać dzieci , a dzieci MUSZĄ kochać nas , to tylko teoria . W praktyce jest kompletnie inaczej . I winni są i rodzice i dorosłe dzieci . Wszyscy mamy wspaniałe i denne przykłady relacji : dziecko rodzice , wystarczy popatrzeć wokół siebie , a nie na nieznane nam życie rodzinne artysty. Mało tego , jakim prawem - znając żonę Krawczyka tylko z tego jak wygląda , mamy oceniać jej postępowanie ???????? A może faktycznie działając tak jak działała , miała ku temu powody ????Może zachodziły w rodzinie takie sytuacje , że miała prawo do innych niż NAM się wydaje działań ???? W końcu przez ileś lat żyli w z pasierbem pod jednym dachem i to ona wiedziała kim on naprawdę jest , co mówi , jak myśli .... Była powszechnie znana sprawa z niby wnukiem Krawczyka . I co ? Ucichło ? Bo pewnie badania wykazały , że to nieprawda ..... Może na tym tle powstał póżniejszy problem ? Piszę to tylko przykładowo , bo naprawdę nic nie wiemy , a gdyby nawet ta wiedza była większa , to jakie mamy prawo do układania komuś życia , do mówienia co się komu po śmierci należy ..itd. Właśnie najbardziej zabawne jest to dzielenie majątku , bo tu wchodzi PRAWO spadkowe i nie rządzi Ewa ani Baśka tylko przepisy !!!!! Zamknijcie się wreszcie i przyjrzyjcie się własnym relacjom rodzinnym . Powiem więcej : wszyscy , którzy tak " rządzą " sprawami Krawczyków , sami mają chyba jakieś wyrzuty sumienia w podobnym temacie i dlatego tak ich to pasjonuje.