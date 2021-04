Ewa Krawczyk walczy o prawdę w telewizji: "Krzysztof PŁACZE W NIEBIE, widząc, co się dzieje!"

Moja opinia 6 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Ja tez bym nie lubila cudzych ogonow. A o Krawczyku to zle swiadczy, ze zniszyl synowi zycie tym wypadkiem i wolal dbac o cudze przybledy z zony rodziny. To on jest tutaj porazka. A ewie sie nie dziwie sama bym dbala o swoje interesy, a nie sie ogladala na jakies pekniete condomy. Krawczyk natomiast to facecik bez 🥚