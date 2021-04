Marian Lichtman odpowiada Ewie Krawczyk: "Wierzę, że rozliczenie z Krzysztofem Juniorem będzie rzetelne i sprawiedliwe"

Zaledwie kilka dni po pogrzebie Krzysztofa Krawczyka rozpętała się medialna przepychanka między menedżerem zmarłego artysty, Andrzejem Kosmalą , a jego kolegą z Trubadurów, Marianem Lichtmanem. W awanturę wciągnięto również syna legendarnego wokalisty, Krzysztofa Juniora - Lichtman twierdził bowiem, że rodzina artysty nie chciała dopuścić jego potomka do trumny.

W końcu głos w sprawie postanowiła zabrać Ewa Krawczyk. Żona Krzysztofa Krawczyka wydała specjalne oświadczenie, w którym zaapelowała do Trubadura, by ten uszanował ich żałobę i przestał dzielić się kolejnymi rewelacjami z tabloidami. Wdowa po muzyku zapewniła też, że zawsze dbała o los Krzysztofa Juniora i zamierza robić to również po śmierci męża.