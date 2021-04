Ewa Krawczyk apeluje do Mariana Lichtmana: "Uszanuj naszą żałobę. Mój mąż mnie OSTRZEGAŁ PRZED TOBĄ"

Nic nie wskazuje na to, by Kosmala i Lichtman mieli odpuścić, więc własny apel wystosowała Ewa Krawczyk. Wdowa po artyście umieściła go między innymi na facebookowym profilu Krawczyka. Pogrążona w żałobie wdowa apeluje do Lichtmana, by "uszanował ich żałobę" i przestał wygadywać bzdury o Krzysztofie Juniorze, który zawsze może liczyć na jej wsparcie. Krzysztof Junior, jedyne biologiczne dziecko Krawczyka, to owoc jego związku z Haliną Żytkowiak, drugą żoną piosenkarza.