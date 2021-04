Syn Krzysztofa Krawczyka NIE MA GDZIE MIESZKAĆ?! "Powinien mieć swój samodzielny kąt"

Wojtek 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Iście cudowna kobieta z tej Ewy. Pan Krzysztof Krawczyk był wspaniałym artystą, bardzo cenię jego twóczość. Ale w życiu prywatnym, niestety, nie potrafił się odnaleźć. Miał tylko jedno dziecko - syna, krew z krwi. Nie zadbał o niego jak należy. Skoro, jak twierdzą co niektórzy - Krzysztof junior powinien pójść do pracy - to dlaczego niby szanowna małżonka również nie może do tej pracy iść tylko spija śmietankę po zmarłym mężu i żyje w odziedziczonym po nim pałacu? Krzysztof Krawczyk junior doznał cięzkiego wypadku samochodowego i to z winy ojca. Do dziś z tego powodu cierpi na padaczkę ale przecież - kto bardziej ogarnięty wie - że nie tylko padaczka pozostała mu po tym wypadku. Miał silny uraz mózgu, który pozostawił po sobie ślad na zawsze. I to nie kto inny jak ojciec powinien zadbać o swoje dziecko, które tak mocno skrzywdził.