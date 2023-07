Marianna Gierszewska żyje ze stomią. Opowiedziała, jak wygląd jej SEKS z mężem: "Trzeba mieć opróżniony woreczek"

Marianna Gierszewska opowiedziała o seksie ze stomią

Nie chciałam wchodzić w tę relację z tajemnicą - wyjaśniła w podcaście "Tak Mamy!". "Powiedziałam mu: "Jak wiesz, jestem po operacji, a jej konsekwencją jest stomia". Czy wiedział, co to jest stomia? Nie. Wzięłam więc telefon i pokazałam mu, co to jest. Zapytałam, czy to dla niego okej. A Miłosz odpowiedział, że wszystko, co dla mnie jest okej, dla niego też takie jest. To było słodkie - wspomina, dodając, że jej chłopak starał się zagłębić temat: