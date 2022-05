Marianna Gierszewska pokazuje stomię w sesji zdjęciowej w bikini i wspomina: "Miałam poczucie, że moje ciało UMARŁO" (FOTO)

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

Puls? Był. Serce wciąż biło, ale jakby w niemocy. Trwałam bardziej w umowie o życiu, niż w życiu rzeczywiście. Moja historia zmieniła bieg wraz z operacją wyłonienia stomii. To, co świat określiłby jako "skazę", czy "zeszpecenie", ja nazwałam błogosławieństwem - zdradza, czym jest dla niej stomia.

Paradoksalnie, to stomia właśnie otworzyła mi drzwi do ciałomiłości. I to nie takiej, w której nienawiść do ciała przykrywam wdzięcznością za wszystko, co to ciało może zrobić, ale takiej, w której widzę i przyzwalam na całość opowieści - wyjaśnia i dodaje: