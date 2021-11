Marianna Gierszewska przewija dziecko NA PODŁODZE w kawiarnianej TOALECIE: "Dobrze byłoby czuć, że dzieci nie są problemem"

Panna 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Urodziłam dziecko i widzę, ze to są realne problemy! Wcześniej wydawało mi się, ze przecież zawsze można sobie jakoś poradzić. No niby „jakoś” to i ludzie wojnę przeżywali, ale w życiu nie chodzi o to, żeby się namęczyć. Zawsze dzwonię do restauracji wcześniej i pytam, czy są przewijali oraz fotel do nakarmienia gdzieś z boku. Ale przeważnie nie ma. Dlaczego? Czy ludzie aż tak nie lubią dzieci i wszystkie matki maja za roszczeniowe „madki” domagające się specjalnego traktowania? Ja chce po porostu moc bez stresu wyjść z dzieckiem, nakarmić je (co pół godziny lub co dwie), przewinąć (co 2-3h) i cieszyć się życiem. Pozdrawiam