Marianna Schreiber gorzko o pląsach Anny Lewandowskiej z przystojnym instruktorem. Wspomniała o "OCIERANIU SIĘ O KROCZE innego chłopa"

Lewandowska oddaje się pląsom z przystojniakiem. Schreiber nagle zabrała głos

Nie no. Ja rozumiem wszystko . Niezależność, własne pasje, hobby, zarobek, zawód, inne ścieżki kariery. Naprawdę to wszystko rozumiem i serio to jest okej. Niech kobieta się rozwija po swojemu - zaczęła ostrożnie. Ale! Który facet, no powiedzcie, który - nie byłby zazdrosny o coś TAKIEGO?

I która kobieta, mająca męża, ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa, prawie go całując? No, chyba że poniżej to Robert Lewandowski - to przepraszam. Jeżeli wypowiedziałam się zbyt krytycznie, to napiszcie mi to.