Marianna Schreiber komentuje PORAŻKĘ Łukasza Schreibera w wyborach na prezydenta Bydgoszczy

Marianna Schreiber komentuje wyniki wyborów

Marianna Schreiber wspiera polityka PiS w wyborach samorządowych?

Na pewno przeżywałam i przeżywam to jako kobieta i jako matka. I gdybym miała jeszcze wchodzić w kwestie polityczne odnośnie wyborów i naszej rodziny, to jeszcze bardziej by mi to ciążyło. To, co najcenniejsze w życiu, zostało stracone. I chyba to jest najbardziej bolesne. Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Ja męża zawsze wspierałam w drodze do sukcesu i przy cięższych chwilach. Zawsze trzymałam za niego kciuki - dodała Marianna.