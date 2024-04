Marianna Schreiber po rozstaniu wróciła do wojska: "Jestem szczęśliwa, że tutaj jestem" (FOTO)

W ubiegłym miesiącu Marianna Schreiber wyznała, że zamierza wrócić do wojska . Jak powiedziała, tak też zrobiła. W sobotę popołudniu na Instagramie celebrytki pojawiła się nowa fotka, do której zapozowała w mundurze . Niedoszła rywalka Gohy Magical zaznaczyła, iż cieszy się możliwością przebywania na poligonie.

Kiedy Ty cieszysz się ładną pogodą w weekend, ja wracam do życia wojskowego. Jak widzicie, jestem w letnim mundurze, pogoda się do niego dopasowała. Jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem! - napisała.

Marianna Schreiber tłumaczy, że tym razem może relacjonować pobyt w wojsku

Natomiast jeśli nie będę pisała, to nie znaczy, że dzieje się coś złego, tylko to, że mam bardzo ograniczony dostęp do telefonu, co chyba dla wszystkich jest naturalne i zrozumiałe. PS. Z góry uprzedzam, że wszystko, co teraz będzie się u mnie pojawiało ze szkolenia, jest za akceptacją bezpośrednich przełożonych. Telefon dostępny mamy tylko w czasie wolnym od ćwiczeń i zajęć dydaktycznych - wyjaśniła.