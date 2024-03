Marianna Schreiber po rozstaniu z mężem ogłasza WAŻNĄ zmianę w życiu. "Coś się kończy, COŚ ZACZYNA"

No nie wiem 34 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Oj, nie będzie dobrze 🙄🤔. Ona się miota i jest w rozsypce... jeszcze długa droga do ozdrowienia " po Łukaszu" przed nią, tylko że ona jeszcze o tym nie wie.... no, chyba że to wszystko - tj cała akcja pt " rozstanie" to celowa zagrywka w konkretnym celu. A to już byłoby bardzooo niehalo!🤨😖🙉