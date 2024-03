Marianna Schreiber zwraca się do hejterów: "Jakimi trzeba być HIENAMI, by publicznie poniżać matkę małego dziecka?" (WIDEO)

Marianna Schreiber psioczy na hejterów. Ma na myśli Krzysztofa Stanowskiego?

Wchodzące z butami w życie innych ludzi, czy tak po ludzku nie jest Wam wstyd za to, co piszecie? - kontynuuje. Zwracam się szczególnie tu do mężczyzn - jakimi trzeba być hienami, by publicznie poniżać i dobijać w takim momencie matkę małego dziecka? Ludzie - co się z Wami stało? Co się stało z tą empatią i wrażliwością? Jakim trzeba być człowiekiem, by z satysfakcją na ustach kopać leżącego? Za te zasięgi i plucie na mnie może i będziecie mieli zysk, ale za to wielką stratę na sercu. Dobranoc - kwituje.