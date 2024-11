Marianna Schreiber KPI ze skandujących polityków PiS w sejmie: "Poczułam ZAŻENOWANIE"

Musieliście oczywiście ja “odgrzebać”, tak jak i Majewskiego, żeby udowodnić, że osoby będące za Trumpem są małorozumne. Nie jestem tak naprawdę ani za Kamala, ani za Trumpem. Po prostu uwazam, ze to co miało miejsce w USA w czasie od pandemii to jest parodia. W kraju pogrążonym w kryzysie kwestie zmiany płci stały się tematem numer jeden, problem bezdomności stał się tak powszechny, że San Francisco z raju dla tech stało się miejscem zwyczajnie niebezpiecznym. Afera Diddiego pokazała jaka “wartość” jest we wznoszonych na piedestal “gwiazdach”. Po ludzku mam nadzieję, że zostanie rozliczony nie tylko on, ale też część osób w to zamieszana, bo orgie orgiami, ale wykorzystywanie seksualne dzieci i nastolatków to cos, co zamiatane jest pod dywan także w naszym rodzimym kraju. Ofiary zadouscuczynienia krzywdy nie dostaną, ale przynajmniej nie będą musiały oglądać Diddiego brylującego na galach w telewizji, a rodzice może się zastanowią, do czego aspirują. Jesli chodzi o “gwiazdy” TVN to cieszy mnie, że zostanie im, chociaż częściowo odcięty tzw. kurek z kasa i zaczną się tzw. zebry na insta.