Krzysztof Gojdź cieszy się z wygranej Trumpa. "Nie akceptowałem promowania nicnierobienia i wyciągania ręki po 500, 800 czy inne plusy"

Zdrowy egoizm? A co zdrowego w egoizmie za cudze pieniądze? Przez ost 50 lat Ameryka doiła gdzie tylko się dało, i bliski wschód i Afrykę w kwestii surowców, a Europę w kwestii zbrojeń. Przecież nasze członkostwo w NATO to kolosalne kwoty wpłacane by być w tym niby pakcie. Teraz Ameryka wybiera zdrowy egoizm a Europa usłyszy "f...You" i tyle z bycia członkiem NATO.