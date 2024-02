Marianna Schreiber NIE JEST pierwszą żoną Łukasza Schreibera. Polityk ma dziecko z poprzedniego małżeństwa!

Mariana Schreiber dała się poznać szerszej publiczności po tym, jak w 2021 roku wystąpiła w 10. edycji hitowego show "Top Model" . Ukochana polityka Prawa i Sprawiedliwości chętnie udziela się publicznie i wzbudza masę kontrowersji swoją aktywnością w mediach społecznościowych. Od kilku dni o żonie Łukasza Schreibera mówi się głównie w kontekście jej współpracy z federacją Clout MMA . Celebrytka szykuje się obecnie do walki z Gohą Magical, a podczas ostatniej konferencji prasowej ostro spięła się z Laluną , która wyzwała 31-latkę na pojedynek "twarzą w twarz". Poza zaczepkami i wymianą wyzwisk doszło nawet do drobnych rękoczynów - gwiazda "Królowych życia" spoliczkowała Mariannę.

Łukasz Schreiber jest po rozwodzie. Tak o jego pierwszym małżeństwie mówiła Marianna Schreiber

Mogę powiedzieć, że jeśli coś się wie od początku, to nie stanowi to problemu i nie ma wpływu na przyszłość, bo się o tym wie. Kocha się nie za coś, a pomimo wszystko i ja swego męża kocham niezależnie od tego, co było kiedyś. Liczy się człowiek, a nie jego przeszłość. Mój mąż jest dobrym ojcem i mężem, a to dla mnie najważniejsze - przyznała.