Marianna Schreiber odbyła z mężem POWAŻNĄ rozmowę. "Ustaliliśmy, że odcinamy nasze…" (FOTO)

Marianna Schreiber z impetem weszła do show-biznesu. Wszystko zaczęło się od występu w "Top Model", gdzie przedstawiała się jako żona polityka PiS -u. Udało jej się dostać na bootcamp, ale to tam zakończyła się jej przygoda z formatem. Od tego czasu zapowiadała, że założy partię polityczną, z czego ostatecznie zrezygnowała.

Uwagę internautów zwrócił jednak fakt, że Marianna Schreiber reprezentowała przez jakiś czas poglądy całkowicie sprzeczne z tym, co wyznają politycy PiS. Wówczas wraz z Łukaszem Schreiberem starali się nie komentować sprawy, a celebrytka przestała publikować wspólne zdjęcia.

Marianna Schreiber odbyła poważną rozmowę z mężem

Marianna Schreiber po raz ostatni pokazała męża na Instagramie 16 października, jednak widniał on jedynie na bilbordzie. Wspólne zdjęcie ukazało się z kolei w lipcu i pochodziło ze ślubnego archiwum. Przy okazji ostatniego Q&A na Instagramie jedna z fanek zapytała, z czego wynikała taka decyzja małżonków.

Ponieważ już dawno ustaliliśmy, że odcinamy nasze życie prywatne od tego, co robimy i czym się zajmujemy. Nasze wspólne zdjęcia generują tylko niepotrzebny hejt i wyśmiewanie. Opowiadanie o naszych relacjach to samo. Chcemy mieć prywatność dla siebie. Bardzo to sobie cenimy - wyjaśniła Marianna Schreiber.