Marianna Schreiber zrobiła CYRK na konferencji Clout MMA i ogłosiła się "królową". Internauci krótko: "Jak nisko trzeba upaść"

Czemu ja tak krytykujecie? Może jest mega samotna. Ja też się czuję samotna w tłumie ludzi nie wiem co ze soba zrobic. Zaczyna się mi się robić jakaś fobia społeczna boję się wyjść do ludzi stresuje się obcymi w sklepie. Nie wiem gdzie mam się zgłosić o pomoc! Mega jestem nieszczęśliwa i mam wrażenie że walę głową w mur nikt mnie nie rozumie 😏do męża próbowałam mówić co mi się dzieje on ma to w sumie gdzieś…. Udaje pewną siebie uśmiechniętą zabawną ale w środku mnie rozwala !!!!! Pełno ludzi w okół ale nawet nikt spotkania nie zaproponuje w tych czasach. Relacje mierzy ludzkie to koszmar