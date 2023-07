Internauta do Marianny Schreiber: "Dlaczego mąż nie spędza czasu z tobą i z córką?". Żona ministra zareagowała

Alex 20 min. temu zgłoś do moderacji 24 3 Odpowiedz

Siedzimy w domach ,21,30 tu we Francji jeszcze świeci słońce ,a ludzie w domach pozamykani , autobusy kursują tramwaje tylko do 21 godziny,Francja umarła,zgliszcza , nawet prąd świeca tylko do 23,30 ,potem ciemność ,ludzie doceniajcie to co macie ,już nie mogę tu być ,ale muszę ,kredyt mnie trzyma ,jestem tu 23lata było ok ale od 7,8lat wszystko się stacza ,okropność ,policja z karabinami ,obraz rozpaczy ,lato ,gdzie imprezy,turyści ,spacery ,nie ma nic,,,,,,,, Paryża nie ma Afryka