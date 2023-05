Marianna Schreiber pokazuje nowe zdjęcia po operacji plastycznej nosa, przyznając: "Nie wyglądam korzystnie" (ZDJĘCIA)

Kilka dni temu Marianna Schreiber zbudowała napięcie na Twitterze, zapowiadając, że czeka ją ważny dzień i "nieodwracalne zmiany". Biorąc pod uwagę jej poprzednie pomysły, w tym założenie partii politycznej i zaciągnięcie się do wojska, można była spodziewać się wszystkiego.

Zobacz także: Z reality show do polityki. Czarzasty komentuje plany żony Schreibera

Marianna Schreiber zoperowała sobie nos

Jak się okazało, uczestniczka "Top Model" (to wtedy usłyszała o niej Polska) postanowiła zoperować nos. Schreiber tłumaczyła, że czekała na to 15 lat. Ba, operacja miała być podyktowana nie tylko względami estetycznymi, ale też zdrowotnymi. Jak spora część osób, Marianna Schreiber ubolewała nad tym, że miała problemy z przegrodą nosową.

I rzeczywiście polityczka jest wybitnie transparentna w relacjonowaniu swojego stanu po operacji nosa. Na jej instagramowym profilu pojawiły się nowe zdjęcia z zabandażowaną twarzą. Co ciekawe, Schreiber twierdzi, że chce w ten sposób walczyć z... body shamingiem.

Marianna Schreiber relacjonuje swój stan po operacji

Nie wyglądam korzystnie (z resztą jak po operacji można wyglądać?), ale powolutku dochodzę do siebie - było warto (zdjęcie gipsu i opatrunków dopiero za tydzień). Wszystko opuchnięte, no i dopiero wychodzą siniaki po operacji. Wiele osób ma pretensje, że wrzucam zdjęcia jak kiepsko wyglądam, ale mimo to pozdrawiam wszystkich i życzę dobrego weekendu - napisała.