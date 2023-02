Marianna Schreiber dobrowolnie wstąpiła do wojska. Ujawniła, ILE w tym czasie zarobi: "Nie wszyscy wytrzymują"

Marianna Schreiber w wojsku. Tak relacjonuje udział w szkoleniu

Jakiś czas temu Marianna Schreiber publicznie ogłosiła, że wstępuje do wojska. Nie rzucała słów na wiatr, bo od poniedziałku 20 lutego zaczęła relacjonować to, jak wygląda jej udział w dobrowolnym szkoleniu, które trwa 28 dni. Jak zapewnia, sumiennie bierze udział w ćwiczeniach, a celebrycki status nie zagwarantował jej ulgowego traktowania. Twierdzi zresztą, że nigdy o to nie zabiegała.