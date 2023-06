Marianna Schreiber okazała solidarność ze Strajkiem Kobiet i Paradą Równości, po czym poszła na... Marsz dla Życia i Rodziny

Odkąd Marianna Schreiber liznęła "sławy" dzięki programowi "Top Model", żona ministra z ramienia PiS nie pozwala o sobie zapomnieć. Słynna atencjuszka robi, co tylko może, by nie wypaść z celebryckiego obiegu i dostarczyć tabloidom powodów do artykułów, nieważne w jakim tonie. Ambitna 30-latka nagrała piosenkę i teledysk, gdzie w stroju syrenki niesiona jest na rękach przez boksera Marcina Najmana. Jakby tego było mało, wystawiła na licytację na rzecz WOŚP wspólną kąpiel w basenie, którą wygrał satyryk z tygodnika "Nie", Michał Marszał. W lutym odbyła dobrowolną 28-dniową służbę wojskową, a w maju zafundowała sobie operację plastyczną nosa.