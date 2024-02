Marianna Schreiber o mężu: "Nie jestem JEGO WŁASNOŚCIĄ"

manikmm 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Musi musi być bardzo niedowartościowana , zakompleksiona, osamotniona. Stąd to parcia to tu, to tam. Każdy post wskazuje na potrzebę mocnej atencji i pewnie chodzi też o zasięgi w Internecie. Wcześniej co chwila jakieś cudaczne happeningi, jakieś dziwne występy, jakieś manifestacje i oświadczenia a teraz jeszcze bitki w klatce w bo sportowcem żadnym nie jest, na śmiesznych freak fightach, no gdyby to jeszcze było zawodowe mma ale to jest patocyrk i bitki nastawione na show. Tak po ludzku to mu współczuję i myślę że to małżeństwo długo już nie przetrwa. Ona myślę potrzebuje pomocy, aż takie ma parcie na szkło i potrzebę ciągłej atencji . Przecież robi taką żenadę swojej rodzinie ,że aż wstyd na to patrzeć. Wielka gwiazda i celebrytka od siedmiu boleści. Jeśli ma jakieś deficyty i problemy, że musi tak nachalnie się wciskać wszędzie to polecam iść do dobrego psychologa i przepracować jeszcze te traumy.