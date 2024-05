Marianna Schreiber odwiedziła Europarlament w czarnej mini z dekoltem. Internauci nie dowierzają: "W TAKIM STROJU?!". Zareagowała (FOTO)

Lepiej wyglądać tak jak ja w Europarlamencie, niż być polskim europarlamentarzystą i wstydzić się kraju, z którego się pochodzi. Ze specjalną dedykacją dla dwóch parlamentarzystów. A do hejterów - jest to bardzo przykre, że Wasze większe wzburzenie wywołuje moja kiecka niż to, co robią z Wami politycy. To pokazuje, że przywiązując wagę do rzeczy kompletnie nieistotnych dla Waszego życia, dajecie się sterować i rozgrywać jak małe dzieci w sprawach naprawdę ważnych - skomentowała Schreiber.