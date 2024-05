Marianna Schreiber zapowiada, że chce wystąpić na Eurowizji. Zaprezentowała swój wokal: "Będzie skromnie, tudzież boleśnie" (WIDEO)

Jakiś czas temu na jej celowniku znalazła się Anna Lewandowska. Celebrytka stwierdziła, że żona kapitana reprezentacji Polski zachowuje się niestosownie, tańcząc z instruktorem bachatę. Ostatnio w ogniu krytyki internautów znalazła się także Luna , która, mimo że dała z siebie wszystko, to niestety nie awansowała do finału Eurowizji. Oczywiście swoje trzy grosze do dyskusji wtrąciła także Schreiber.

Marianna Schreiber chwali się "umiejętnościami" wokalnymi

Kochani! Macie szansę! Jeżeli nie chcecie, żebym reprezentowała Was na Eurowizji, to głosujcie na mnie w wyborach Prezydenckich. Co by się nie działo, przyszły rok będzie rokiem Marianki. Pamiętajcie, że co się nie zaśpiewa to się do wygląda - napisała na platformie "X".