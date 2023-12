Marianna Schreiber pokazuje szkody po szarpaninie z Laluną. Celebrytka odpowiada: "Fałszywa, atencyjna BABA!" (WIDEO)

Po tylu latach funkcjonowania na polskim rynku patofederacji MMA nikt już nie ma chyba złudzeń co do tego, że kreowane na siłę awantury przed każdą z gal są pewnego rodzaju performensem. W niektórych przypadkach konflikty prowokowane są oczywiście w sposób bardziej organiczny, innym natomiast razem uczestnicy muszą wykazać się nieco większym talentem aktorskim. Taka na przykład Laluna Unique z Królowych Życia odnajduje się w tej formie znakomicie, co udowodniła już niejednokrotnie. Obecnie daje niemały popis rozkręcania dram na przykładzie Marianny Schreiber, z którą wylądowała w Clout MMA. Panie co prawda nie mają nawet zaplanowanej wspólnej walki, ale nie przeszkodziło im to w zrobieniu afery.

Laluna Unique zaatakowała Mariannę Schreiber. Są straty

Jak do tej pory Schreiber i Laluna ścierały się zaledwie słownie i to na odległość. Do bezpośredniej konfrontacji doszło jednak w sobotę przy okazji mikołajkowego spotkania Clout MMA. Marianna nagrała Lalunę z ukrycia (aż trudno uwierzyć, że nie podpowiedział jej tego któryś z producentów), ta się odpaliła, no i szopka gotowa. Ostatecznie ofiarą starcia padł telefon Marianny.

Przeszło od słów do czynów - obelgi, plucie na mnie, zniszczenie mojego telefonu, popychanie mnie - Pani Kasia (czyt. Laluna) w całej swojej okazałości. Najlepsze jest to, że ja naprawdę nie wiem, co ta Pani chce osiągnąć, bo wydawać by się mogło, iż dojrzała osoba chyba potrafi trzymać kontrole nas swoim zachowaniem. Szczerze? Takie zachowanie mnie tylko śmieszy, w mojej opinii Pani Kasia robi z siebie… cóż, sami sobie odpowiedzcie jak to oceniacie - napisała Schreiber na Instagramie pod nagraniem wybuchu reżyserowanej furii Laluny.

Oczywiście żona posła PiS nie omieszkała wspomnieć o nadchodzącej walce, której ma być gwiazdą.

A Drogiej Monice, która miała z tego duży ubaw - mogę napisać tylko jedno: ubaw to ja będę miała 29 grudnia. Starałam się zachować spokój, choć nie ukrywam - było to naprawdę ciężkie. Udało mi się! Jestem naprawdę z siebie dumna, że udało mi się to zrobić. Jestem oazą spokoju.

Na zaczepkę musi też być oczywiście odpowiedź, aby dyskusja mogła toczyć się dalej. I tak Laluna nie kazała nam długo czekać, nim na jej profilu pojawiło się złożone we właściwym celebrytce stylu oświadczenie.

Nigdy w życiu jeszcze nie poznałam tak fałszywej, zakłamanej, atencyjnej baby, jak to babsko Marianna. Chcesz wojny, to ją będziesz miała i to na grubo!!! My już po nagraniach, kochani. Było super. Wszyscy uczestnicy trzymali się razem, tylko ten z*eb wkur… każdego

Poczuliście się zachęceni do oglądania mordobicia w klatce na koniec roku kalendarzowego?

