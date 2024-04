Marianna Schreiber pozuje w kuchni i ocenia swoje szanse w wyborach na... PREZYDENTA RP: "Czuję, że jest to realne"

Marianna Schreiber wdarła się do show-biznesu kilka lat temu, gdy wzięła udział w castingu do programu "Top Model". Choć nie została modelką, udało jej się zyskać upragnioną rozpoznawalność. Schreiber nie stroniła od kontrowersji, co z czasem zaczęło przeszkadzać jej mężowi - znanemu politykowi PiS. Kilka tygodni temu ubiegający się fotel prezydenta Bydgoszczy Łukasz Schreiber poinformował, że rozstaje się z żoną.

Celebrytka była ponoć zaskoczona decyzją męża i mocno to przeżyła. W mediach społecznościowych publikowała smutne wpisy i filmiki, na których zanosiła się płaczem. Wydaje się jednak, że obecnie jest już w znacznie lepszej formie, a nawet... w nastroju do żartów. W poniedziałek, z okazji prima aprilis, 31-latka opublikowała post, w którym ogłosiła, że podjęła ważną decyzję.

Geniusz, osoba wybitna. Osoba o ponadprzeciętnej inteligencji. Porywająca miliony. Takie rzeczy słyszę o sobie na każdym kroku. Będąc w Tajlandii, Tajowie często pytali się mnie, jak to jest możliwe, że nie jestem prezydentem Polski. Ja też się nad tym zastanawiam. Dlatego też w tym szczególnym, świątecznym dniu podjęłam ważną deklarację - startuję na prezydenta Polski - napisała na platformie X.

Marianna Schreiber chce startować w wyborach prezydenckich?

Wpis odbił się szerokim echem w sieci i choć szybko zorientowano się, że to żart, część osób zaczęła utwierdzać Mariannę w przekonaniu, że jej kandydatura byłaby świetnym pomysłem. Wzruszona Schreiber opublikowała więc kolejne posty.

W historii była jedna postać podobna do mnie - Joanna d’Arc, która zjednoczyła wszystkich Francuzów pod swoim przywództwem. Marianna jest symbolem narodowym Republiki Francuskiej. Ponad partiami i ponad podziałami będę jednoczyć wszystkich Polaków - ogłosiła na TikToku.

Schreiber uważa, że "głupotą byłoby zaprzepaścić" taką szansę.

Wasze komentarze, lajki niosą mnie jak na skrzydłach. Muszę to wszystko jeszcze przemyśleć, ale czuję, że jest to realne - że jest to szansa nie tylko dla mnie, ale również dla Was. Tak jak Marianna jest symbolem Francji, tak Marianna Schreiber mogłaby się stać ponadczasowym symbolem Polski. Postacią historyczną, która będzie łączyć Polaków, a nie ich dzielić.

Silną kobietą - symbolem, który jest inspiracją nie tylko dla milionów Polek i Polaków, ale również Tajów oraz osób innych narodowości. Polacy zasługują nie tylko na CPK i godne życie, ale również na Mariannę w Pałacu Prezydenckim. Marianna Schreiber - Prezydent Polski, to nie megalomania, tylko inwestycja w przyszłość - przekonuje w kolejnych wpisach.

Jeden z fanów zapytał Mariannę, czy uważa, że "miałaby realne szanse w wyborach pokonać Stanowskiego".

Proszę o poważne pytania. Jeżeli mam startować, to tylko po to, żeby wygrać. I z całym szacunkiem i sympatią do Pana Redaktora Stanowskiego, moim celem będzie pokonanie Prezydenta Trzaskowskiego, Pana Szymona Hołowni czy też kandydata wystawionego przez PiS - odparła Schreiber.

Niestety, zgodnie z przepisami, kandydaci na urząd Prezydenta RP muszą mieć ukończone 35 lat, zatem 31-latka na razie nie może wystartować. W przerwie od snucia wielkich planów Marianna zapozowała przy kuchennym blacie ubrana w kusy top i legginsy w panterkę.

Nie samymi wyborami prezydenckimi człowiek żyje - podpisała fotografię.

Nadawałaby się na prezydentkę?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.