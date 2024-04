Marianna Schreiber reaguje na pytania o biust. Przeszła OPERACJĘ PIERSI? "Implanty jak nic!"

Marianna Schreiber należy do wąskiego grona znanych twarzy, które nie mają problemu z opowiadaniem o tym, co sobie poprawiły. Podczas poniedziałkowego Q&A zdradziła bez zbędnego owijania w bawełnę, że ma za sobą stosowanie botoksu oraz operację nosa.

Marianna Schreiber reaguje na pytania o biust. Przeszła operację piersi?

Kochani, już mnie trochę znacie i wiecie, że stety niestety dla niektórych jestem transparentna, więc jak coś robię, podejmuję się jakichś działań, robię zabiegi, to Wam to pokazuję i o tym mówię - zaczęła, kontynuując: Nie mam podstaw ku temu, by cokolwiek ukrywać. Mówię Wam, jakie zabiegi stosowałam na twarz itd. Faktem jest, że przeszłam dużą zmianę. Też nie wspomniała o tym, że ja przez dwa lata nosiłam aparat na zęby, bo w "Top Model" miała szczękę dość wysuniętą do przodu i miałam te zęby też trochę pokrzywione. (...) Ale też operacja nosa bardzo zmieniła moje rysy twarzy itd.