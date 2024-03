Marianna Schreiber wspomina swój występ w "Top Model": "Sama LEDWO SIĘ POZNAJĘ". Tak mówiła o mężu (WIDEO)

Matka 20 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Parę godzin wytrzymałas i teraz znów piszesz komentarz ty naprawdę potrzebujesz pomocy dobrego psychiatry córka napewno tak przynajmniej zakładam śpi a ty znów lamentujesz 😢❓🫣 nie umiesz się odciąć od mediów byle tylko o tobie pisali to jest chore 😥 ty jesteś zaburzona 🫣😡myślę że twój mąż to czyta i ci pomoże pozbawiając cię władzy rodzicielskiej bo ty naprawdę i nie piszę tego złośliwie jesteś zagrożeniem dla dziecka 😥 skoro odwalasz takie numery ❓naprawdę to co robisz te walki i to śledzenie internetu czy o tobie piszą jest chore 😥 zacznij się leczyć póki nie jest za późno i zacznij być matką dla córki i pokaż jej to że jest dla ciebie ważna i odetnij się od internetu🫣🫣😡