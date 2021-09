Marianna Schreiber ubolewa W KOLEJNYM WYWIADZIE: "Wiele osób komentowało: wiek nie ten, TWARZ NIE TAKA, brak wcięcia w talii"

O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno za sprawą udziału w dziesiątej edycji "Top Model". Żona ministra Łukasza Schreibera podczas castingu zdradziła bowiem, że do show TVN zgłosiła się w tajemnicy przed mężem.

Choć Marianna Schreiber w świecie show biznesu zadebiutowała stosunkowo niedawno, z dnia na dzień wyraźnie odnajduje się w nim coraz lepiej. Aspirująca modelka aktywnie dzieli się przemyśleniami za pośrednictwem mediów społecznościowych, ma już nawet na koncie pierwsze wywiady.

Wygląda na to, że Schreiber planuje jak najlepiej wykorzystać pięć minut "sławy". W sieci właśnie ukazała się bowiem kolejna rozmowa z "nauczycielką/terapeutką". Tym razem żona ministra udzieliła wywiadu portalowi MaxModels, który w dużej mierze poświęcony był jej udziałowi w "Top Model". Początkująca celebrytka nie ukrywała, że w związku z zawodem męża, zgłaszając się na casting, była przygotowana na ewentualną krytykę. Jej skala poważnie ją jednak zaskoczyła.

Czułam, że (...) pojawią się nieprzychylne wypowiedzi na mój temat (głównie właśnie ze względu na politykę), że będą osoby, które zarzucą mi, że nie wypada i nie powinnam tego robić. Nie sądziłam jednak, że to wszystko (...) osiągnie taką skalę. A to, jak można się domyślić, dopiero wierzchołek góry lodowej - stwierdziła posępnie.

Schreiber zapewniła, że mimo krytyki udział w "Top Model" jest dla niej spełnieniem marzeń. Aspirująca modelka nie ma co prawda pewności, że show zagwarantuje jej karierę w świecie mody, ma już jednak kilka innych zawodowych pomysłów na przyszłość.

Niekoniecznie wierzyłam, że program pomoże mi otworzyć drzwi do świata mody, ale wierzyłam, że umożliwi mi spełnienie marzeń (...) Zawsze chciałam mieć też własną linię ubrań. Takich, których na ten moment nigdzie nie da się kupić. W głowie mam wiele pomysłów na to, co chciałabym nosić i są to różnego rodzaju sukienki oraz ubrania sportowe - zdradziła.

W wywiadzie Schreiber podzieliła się również wrażeniami z castingu do "Top Model". Żona ministra nie ukrywała, że występ przed jurorami show był dla niej wyjątkowo stresujący. Po przejściu do kolejnego etapu programu musiała nawet skorzystać z pomocy ratowników medycznych.

(...) Byłam zgarbiona, zacisnęły mi się usta z nerwów, bolał mnie brzuch, w nogach czułam drętwienie (...) Po castingu czułam, jak robi mi się słabo. Jedna z osób zaprowadziła mnie do pokoju ratowników medycznych - tam też została mi udzielona pomoc. Stres przeżywałam często, ale w tamtym momencie, gdy dotarło do mnie, co zrobiłam, zjadł mnie zupełnie - wspominała.

W rozmowie padło również pytanie o niedawną nagą sesję Marianny Schreiber. Aspirująca celebrytka podkreśliła, że tego typu ujęcia w świecie modelingu nie są niczym nadzwyczajnym. Jak przyznała, w ostatnim czasie spotykała się z wieloma zarzutami, że nie nadaje się na modelkę i nie wypada jej pokazywać ciała.

(...) Wiele znanych osób, szczególnie kobiet, komentowało, że wiek nie ten, że twarz nie taka, ciało nie takie, brak wcięcia w talii, że biegam w stroju kąpielowym, że mam czelność pokazać ciało. Tymczasem same na swoich profilach zachęcają, pokazując odkryte ciało, do samoakceptacji. To jak to jest? - zastanawiała się.

Schreiber podkreśliła, że do "Top Model" zgłaszało się wielu starszych od niej uczestników. Jak stwierdziła, kobietom nie powinno się narzucać, czy i w jakim wieku mogą odsłaniać ciało.

Moje ciało nie jest idealne i wiem, ile mam lat. Zmieściłam się w kryteriach programu. Jest wiele osób z poprzednich edycji, które miały więcej lat ode mnie. To znaczy, że mamy teraz narzucać kobietom, że w wieku 30 czy 40 lat mają już się całe zasłaniać? (...) - pytała.

Jakiś czas później żona ministra dodała wymowny wpis na swoim instastories.

Niektórzy skojarzyli mnie z koniem, ja się bardzo cieszę, bo kocham konie. Jeżdżę co weekend i czasami umiem narysować... Zwierzęta często okazują więcej serca niż ludzie... - napisała.

Wróżycie Mariannie Schreiber wielką karierę w świecie mody?