Marianna Schreiber UDERZA w Lexy Chaplin i dywaguje nad przyszłością w federacji: "Próba zaszczucia mnie i podburzania innych"

A ja nie rozumiem jednego. Jakieś urywki z tych „konferencji” widziałam. I o ile rozumiem, że tam zapraszają margines społeczny, który ma robić szum, „włodarzami” są influencerzy czy inni z zaplecza internetów. Ale nie wiem jak mogą ci „włodarze” czy kim oni tam są, tak przeklinać, nawet nie starają się wypowiedzieć jakoś mądrze. Jakoś się tam znaleźli, nie wiem jak, trzepią na tym potężne pieniądze, a uszy więdną. Wiem, że ci co się mają tłuc to mają robić patusiarnie, żeby szum był. Choć to również słabe. Ale reszta? Serio, wstyd mi nawet te urywki oglądać, jakbym miała zapłacić za to, to chyba bym się po kątach chowała, bo siara. Zresztą nie wiem po co to oglądać jak większość nawet nic nie trenowała. O co w tym chodzi? Oglądanie jak influencerka próbuje bić się z gwiazdą onlyfansa. Czemu? Po co?