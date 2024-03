Marianna Schreiber WBIJA SZPILĘ mężowi, publikując wpis poświęcony córce: "Cudowna dziewczyna, która nie zasłużyła na TAKIE RZECZY"

!!!! 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

A ja mam wytrzeszcz oczu ze zdumienia. Pan Lukasz kochał i kocha najbardziej na świecie...siebie. Na każdym zdjęciu z zona, ten gość ma taka minę, jakby nie mógł jej znieść. Ona nie ma pojęcia czemu, staje na rzęsach i cuduje do granic możliwości. ale ponieważ on jej nigdy nie kochał, wiec teraz to nie działa. A polityk musi mieć żonę, bo tak jest wygodniej z wielu względów. Słowem L.S. to koszmar w wydaniu męskim.