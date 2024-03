Oto historia miłości Marianny i Łukasza Schreiberów. Ich początki nie były łatwe: "Poroniłam, potem się rozstaliśmy"

Od kilku dni Marianna i Łukasza Schreiberowie prowadzili za pośrednictwem mediów osobliwy dialog. Małżonkowie udzielali bowiem o sobie nawzajem kąśliwych komentarzy. W piątek minister PiS w końcu oznajmił, że właściwie to nie jest już z matką swojej córki.

(...) Podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji - ujawnił w wywiadzie z portalem metropoliabydgoska.pl ubiegający się o fotel prezydenta Bydgoszczy polityk.

Chwilę później głos zabrała sama celebrytka. Jej reakcja była przepełniona emocjami.

Przypominamy, że to nie pierwszy raz, jak małżeństwo Marianny Schreiber i jej męża zawisnęło na włosku. O kryzysie gwiazda freak fightów wspominała od 2021 roku wielokrotnie. Zawsze zapewniała jednak, że kocha męża oraz że usilnie pracują nad swoją relacją.

Początki znajomości Marianny i Łukasza Schreiberów

Jak można wywnioskować z wynurzeń niedoszłej modelki, związek ze starszym o sześć lat Łukaszem od początku był pełen wyzwań. Gdy poznali się w 2013 roku, ona mieszkała w Warszawie, on zaś w Bydgoszczy.

Jak szalona jeździłam do Bydgoszczy. (...) Dziewczyna z Warszawy poznała zwykłego chłopaka z Bydgoszczy. Nic nadzwyczajnego, rzekłbyś - związek jak wiele innych. Zaczęło się komplikować gdy zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, aby być razem na co dzień - Bydgoszcz czy Warszawa? - pisała parę lat temu na swoim blogu.

Marianna nie ukrywa, że na początku była szaleńczo zakochana:

Chciałam do Niego wracać non stop, chciałam tam żyć, szybko, tu i teraz, na zawsze. On jednak miał już swój "bagaż doświadczeń" i był ode mnie dojrzalszy, potrafił studzić emocje, myśleć racjonalnie, a ja nie. Co ja tam wiedziałam o życiu. Tym życiem była dla mnie wtedy miłość, a nosiła imię Łukasz.

W rozmowie z WP Kobieta zdradziła zaś, że Schreiber prowadził wówczas księgarnię i nic nie wskazywało na to, że wkrótce wkroczy w świat polityki.

Poznałam zwykłego faceta, który mógł być dla mnie opoką, jakiej nigdy nie miałam, bo nie miałam taty. Tytuł żony polityka dostałam po drodze, choć nigdy tego nie chciałam. Nie znałam się też na polityce w ogóle. Nie wiedziałam wtedy, co to znaczy być posłem. Byłam gówniarą, która wyszła z domu, z którego chciała zniknąć od dawna, chciałam być kochana. I poszłam w to.

Utrata dziecka

Pierwszy poważny kryzys w związku pary pojawił się wraz z utratą dziecka. W 2014 roku celebrytka poroniła. Był to dla niej ogromny cios, z którym nie potrafiła sobie poradzić.

Poroniłam w 2014 roku, potem się rozstaliśmy. Rozpadłam się na miliony kawałków. Lekarz mówił: "Niech się Pani przestanie już mazać, nic takiego się nie stało" (szpital w Warszawie), ale ja nie miałam siły żyć. To był mój pierwszy największy ból, byliśmy zaskoczeni ciążą, ale cieszyliśmy się. Nie udźwignęliśmy jednak ciężaru tego szaleństwa, tej krzywdy i pragnień - opisywała na blogu.

Narodziny córki

Ostatecznie Schreiberowi zostali rodzicami córki Patrycji. Marianna urodziła w wieku 22 lat, gdy była studentką. Jak sama przyznała, nie była wtedy gotowa na macierzyństwo. Łukasz był wówczas z kolei pochłonięty pracą.

Pamiętam, że kiedy urodziłam córkę, to Łukasz pracował w takim systemie, że przez tydzień był w Bydgoszczy, a przez tydzień w Warszawie. Ale nawet gdy był z nami, to i tak go nie było. Kiedy wracał w nocy, nasza córka prawie nie spała, a on i tak siedział przy laptopie i pracował. A ja też nie byłam wtedy gotowa na macierzyństwo, miałam 22 lata, byłam strasznie słaba. To było ekstremalnie trudne. Nie wiem, jaką siłę mieliśmy, że udało nam się to przetrwać - wspominała w jednym z wywiadów.

Kontrowersyjna medialna działalność Mariany Schreiber

Gdy Marianna poprzez występ w "Top Model" stała się częścią show biznesu, ich małżeństwo zaczęło być poddawane regularnej próbie. Zwłaszcza że z miesiąca na miesiąc, podejmująca się kolejnych medialnych działań żona polityka zaczynała być postacią coraz bardziej kontrowersyjną. Ostatecznie cieniem na ich relacji położyły się jej występy na galach freak fightowych. Długo jednak walczyli o związek.

To, co aktualnie między nami jest, można nazwać zaciętą walką. Walką o nas. To jest naprawdę trudny moment - mówiła jeszcze jakiś czas temu w rozmowie z WP Kobieta.

